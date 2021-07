La Fiorentina si trasferisce a Moena: alle amichevoli solo con il green pass

Le informazioni per seguire i viola in Val di Fassa

Durante gli allenamenti la capienza sarà del 25% e dunque potranno accedere all'impianto al massimo 500 spettatori, per le amichevoli si sale a 1000. Nei pressi del Viola Village è stato allestito un punto per tamponi antigenici rapidi: per assistere agli allenamenti basterà comunque solo il controllo della temperatura corporea e l'autocertificazione; per le amichevoli invece sarà necessario il green pass. Lo scrive La Nazione.