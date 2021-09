La Fiorentina si gode Vlahovic-Gonzalez: i sacrifici sul mercato sono ripagati

I nuovi gemelli del gol in maglia viola

Il Corriere Fiorentino esalta la coppia formata da Vlahovic e Gonzalez, decisiva ai fini della vittoria per 2-1 sul Torino nell'ultima giornata di campionato. La Fiorentina ha dovuto fare uno sforzo importante, prima di spesa per assicurarsi l'argentino, poi di resistenza per trattenere il serbo sul mercato, ma adesso si gode la sintonia di una coppia che ha dimostrato di poter fare grandi cose e innescare paragoni scomodi. I due ripartiranno insieme contro l'Atalanta, anche se Gonzalez tornerà davvero a ridosso del match, previsto sabato 11 alle ore 20:45.