La Fiorentina si affida a Chiesa per centrare la prima vittoria in campionato

La Gazzetta dello Sport si concentra su Federico Chiesa. La Fiorentina si affida a lui per centrare la prima vittoria in campionato. Serve una rete per restituire il sorriso al gioiello viola. E la sfida contro l’Atalanta è l’occasione giusta per centrare questo obiettivo. Il ritardo di condizione di Pedro, ieri poco brillante anche con la Primavera, regala a Fede un’altra partita da attaccante vero. Lui «falso nueve» con Ribery che gli gira intorno e con i centrocampisti pronti a lanciarsi negli spazi. Per rompere il digiuno di gol in Serie A, Chiesa deve essere più freddo sotto porta. E’ il suggerimento che gli hanno regalato anche i suoi nuovi amici Boateng e Ribery. L’attaccante della Fiorentina non avrà, invece, motivazioni speciali dal confronto a distanza con il tecnico dell’Atalanta Gasperini. Uno che, a suo tempo, non è stato tenero con lui accusandolo di essere un cascatore.

ECCO LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA