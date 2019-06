La Fiorentina segue Kouame: ecco la richiesta del Genoa

Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione di questa mattina Christian Kouame è sul taccuino di molti club. Dal Milan alla Fiorentina, sino al Bologna: sono in molti a volere l’attaccante ivoriano che il Genoa lascerà partire solo per una cifra superiore ai venti milioni di euro. Kouame, che ha disputato tutte le gare disponibili in campionato (38 su 38) ha messo a referto 4 reti e 7 assist con il Genoa.