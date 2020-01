La Fiorentina rompe il digiuno di vittorie. E Commisso è pronto a spendere ancora

Fiorentina-Spal 1-0, il commento de La Gazzetta dello Sport: “Prima vittoria di Rocco Commisso in campionato al Franchi, di Beppe Iachini sulla panchina viola e della Fiorentina dopo un digiuno che durava da quasi due mesi e mezzo. Il gol di testa di Pezzella segna la fine di un incubo per una squadra che era e resta in evidente difficoltà ma che, grazie ai tre punti conquistati, si allontana dalla zona retrocessione. Il fischio finale fa tirare un sospiro di sollievo a un tirato Commisso e a Federico Chiesa che, rimasto in panchina dopo la sostituzione, continua a chiedere: «Quanto manca?». Nei prossimi giorni il magnate americano dovrebbe regalare alla sua creatura anche un nuovo centrocampista e un nuovo difensore. La Fiorentina è pronta a spendere“.