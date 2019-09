La Fiorentina ritrova se stessa, la Juventus ringrazia Szczesny

“Juve, alibi e poco altro“. Questo il titolo dell’articolo pubblicato sul Corriere della Sera su Fiorentina-Juventus 0-0. Una parte dell’analisi:

Caldo, era caldo. Alle 15 l’erba era più secca di quella dello Stadium, ci mancherebbe. Gli infortuni pesanti sono arrivati pure al momento sbagliato, è vero. Il jet lag dei sudamericani non era stato ancora smaltito. E poi la gamba a settembre gira ancora per conto suo, lo sanno tutti. Fatto sta che l’entrata della Juventus nel mondo del Sarrismo, alla prima gara ufficiale col nuovo allenatore in panchina dopo la polmonite è attraverso la porta sbagliata: quella degli alibi elencati dal tecnico alla fine. Per il gioco bisogna ripassare. E anche della ferocia, marchio di fabbrica della casa evocata dallo stesso Sarri alla vigilia, non c’è traccia. La Juve ringrazia Szczesny nonostante un pomeriggio spericolato nelle giocate di piede e la mira infelice della Fiorentina, che attacca tanto, ma non affonda mail il colpo, ma almeno ritrova se stessa e l’orgoglio della gente. A Montella va bene così.