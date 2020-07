La Fiorentina riparte da Chiesa. Il suo addio adesso è più lontano

La Fiorentina deve ancora conquistare la salvezza e recuperare Chiesa è un’ottima notizia, la sua presenza in campo può dare una spinta importante alla squadra. Con lui e Ribery la qualità e l’imprevedibilità sono assicurate, troviamo scritto nell’edizione odierna di La Repubblica Firenze. Dal figlio d’arte i tifosi viola si aspettano il gol, l’ultima volta è stata lo scorso 16 febbraio in occasione della trasferta di Genova con una doppietta. Per quanto riguarda il futuro del ragazzo invece è ancora tutto da decidere. Gli interessamenti infatti non mancano, anche se in realtà di offerte concrete per lui non ne sono arrivate. La valutazione è sopra i 70 milioni di euro, senza contropartite tecniche. Juventus e Inter faticano ad arrivare a tale cifra, e all’estero squadre interessate come il Manchester United potrebbe fare sì richieste importanti, ma inferiori alle cifre stabilite dalla Fiorentina. Insomma la situazione al momento non registra novità. E quindi ecco che prende sempre più piede l’ipotesi che Chiesa possa restare a Firenze un altro anno. Il suo contratto scade nel giugno del 2022 e se Federico dovesse dare un segnale forte, la società viola è pronta a iniziare la trattativa per rinnovare il contratto, ovviamente con uno stipendio da giocatore top. Il tempo per prendere una decisione non manca, visto che il mercato comincerà il 1 settembre per poi chiudere il 5 ottobre. È chiaro che una soluzione dovrà essere trovata prima. Ora però conta il presente, battere il Sassuolo per tornare a sorridere e scacciare via i fantasmi di un incubo retrocessione.