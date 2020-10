La Fiorentina riparte da Callejon

Su Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina si legge di come Beppe Iachini e la Fiorentina si affidino a José Callejon per l’immediato e per rialzare la testa dopo il non certamente positivo pareggio ottenuto contro lo Spezia.

Si vuole cambiare pagina in casa Fiorentina e lo si vuol fare da subito. E quindi dentro l’ex Napoli che con la sua tecnica e la sua esperienza può far risollevare un gruppo forte ma ancora non consapevole dei propri mezzi. La determinazione di Callejon sarà di grande aiuto per i suoi nuovi compagni più giovani che finora hanno faticato a mettersi in luce. Per caratteristicheCallejon dovrebbe sposarsi con il gioco e le doti di molti suoi compagni di squadra: su tutti Ribery e Castrovilli.

L’esterno spagnolo è pronto a fare il suo vero debutto, dal primo minuto, con la maglia viola. Per il modulo la parola spetta a mister Iachini, sempre fedele al suo 3-5-2 ma sempre pronto a cambiare per un assetto tattico migliore.