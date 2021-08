La Fiorentina rimane a secco, ma Italiano ha tre motivi per pensare positivo

Lati negativi, ma anche lati positivi dopo i due 0-0 consecutivi al Franchi

Tuttosport in edicola oggi fa il punto sulla due giorni di amichevoli in casa Fiorentina: zero gol all'attivo, e un gioco che non ha entusiasmato, con la prima partita ufficiale ormai alle porte. Eppure, assicura il quotidiano, Vincenzo Italiano guarda al futuro con ottimismo per tre motivi: la sempre più probabile permanenza in viola di Dusan Vlahovic; l'ottimo esordio di Nico Gonzalez, tra i migliori se non il migliore in campo ieri mattina; il fatto che, in 6 partite, sia stato incassato soltanto un gol su rigore. La Fiorentina deve ancora crescere, e arriveranno avversari ben più impegnativi, eppure il tecnico può dichiararsi per certi versi soddisfatto.