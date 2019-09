La Fiorentina rilancia, Chiesa bandiera della Fiorentina. La strategia di Commisso

Appena arrivato a Firenze il neo presidente Commisso aveva giurato che Chiesa non sarebbe stato il suo Baggio e, che almeno per un altro anno, sarebbe rimasto. Promessa mantenuta, nonostante i tentativi della Juventus e la volontà del giocatore, il ragazzo è stato trattenuto a Firenze. Rocco ha fatto valere le sue dichiarazioni, dimostrandosi un uomo di parola. Tuttavia, come scritto dal Corriere dello Sport-Stadio, adesso la strategia del patron italo-americano è cambiata. La volontà è quella di rendere Federico Chiesa la bandiera della Fiorentina e farlo rimanere a lungo a Firenze. Inevitabilmente tutto dipenderà dalla eventuale sottoscrizione di un nuovo contratto, più lungo e molto remunerativo. Si parla di una cifra intorno ai 5 milioni di euro. I soldi comunque non sono tutto, sarà necessario presentare al giocatore ed alla sua famiglia un progetto ambizioso ed accattivante, con potenzialità europee.