La Fiorentina riapre la tribuna per medici e infermieri del Covid. Più di mille invitati stasera

La Repubblica questa mattina ci informa che la Fiorentina e nello specifico il suo patron Rocco Commisso, in vista di Fiorentina-Sampdoria di questa sera, hanno invitato medici, infermieri, barellieri che sono stati in prima linea nei mesi passati di lock down. In molti ospedali è giunto l’invito del presidente viola: da Santa Maria Annunziata a San Giovanni di Dio; da Santa Maria Nuova e Piero Palagi.. Oltre mille persone invitate in tribuna coperta, tutte rigorosamente con la mascherina indosso e almeno altri duecento fuori lo stadio. Un gesto di umanità e riconoscenza verso chi nei mesi scorsi ha lottato per salvare le persone affette dal Covid-19.