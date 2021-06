La Fiorentina può rilassarsi: nessun giocatore all’Europeo. Juve dimezzata

Sono se le squadre di Serie A che non dovranno aspettare nessun calciatore dopo la fine della rassegna continentale

Euro2020 farà slittare le vacanze dei suoi protagonisti, che potranno aggregarsi ai ritiri qualche giorno dopo rispetto agli altri. Questo può rappresentare un disagio per squadre come la Juventus, che presta 12 giocatori alle Nazionali in causa, ma che è abituata a certe situazioni, o per l'Atalanta, che invece per la prima volta è alle prese con quella che a Bergamo è una novità (9 giocatori). Ci sono poi sei squadre - Cagliari, Empoli, Fiorentina, Salernitana, Spezia e Venezia - che potranno gustarsi la rassegna europea e poi ripartire con l'organico al completo (fatti salvi i sudamericani, impegnati in Copa America). Lo scrive La Gazzetta dello Sport.