La Fiorentina punta tutto su Piatek

E’ Krszystof Piatek l’obiettivo di mercato per l’attacco della Fiorentina (SCHEDA). Secondo Il Corriere dello Sport Stadio è lui il profilo numero uno sulla lista degli acquisti della società viola. L’ex Milan e Genoa pare esser molto gradito dal presidente Rocco Commisso. Non sarà semplice portarlo a Firenze visti i costi totali di una possibile operazione: Piatek guadagna attualmente circa 4 milioni di euro e per strapparlo all’Herta Berlino servirà presentare un’offerta da almeno 20-22 milioni di euro. Ecco perchè il quotidiano questa mattina riporta di un costo totale di 50 milioni tra cartellino e ingaggio. La Fiorentina sta lavorando sui dettagli per limare almeno in parte il costo dell’operazione.

Piatek è un profilo che piace anche al tecnico viola Beppe Iachini e potrebbe essere la soluzione alla “via del gol”, quel problema che ha accompagnato la Fiorentina almeno nelle ultime tre stagioni.

