La Nazione commenta la pesante sconfitta della Fiorentina contro la Roma per 4-1. Riportiamo la parte iniziale dell’articolo. Il pezzo integrale nel quotidiano in edicola:

In mezzo a un clima tutto sommato sereno _ la curva Fiesole spinge la squadra anche sull’1-4 e alla fine non fischia _ la Fiorentina precipita verso la zona più modesta della classifica. Che nonostante la diffusa comprensione è anche la più pericolosa. Situazione mai vista a Firenze e il senso di tutto questo forse un giorno lo capiremo meglio: intorno alla caduta resiste un sentimento positivo e prima delle partite vengono tenuti in grande considerazione _ applausi e cori _ i blitz dei dirigenti sotto la curva. Bravi, bene, bis. Il bonus simpatia avrà presto bisogno di altra benzina e augurabilmente questa dovrà arrivare dal mercato di gennaio. Tutti orgogliosi per l’affetto viola ritrovato mentre la Fiorentina (sarà meglio ricordarlo) ha messo insieme 2 punti nelle ultime 7 partite. Decisione su Montella a parte, sarà meglio domandarsi come mai le fragilità della giovane squadra viola stiano creando, senza rimedio apparente, una situazione così scivolosa in classifica, con la Fiorentina che dopo i risultati di oggi può avvicinarsi al bordo della zona retrocessione.