La Fiorentina post-Covid riparte dal suo gioiello. E Vlahovic non vede l’ora

Ce lo ricordiamo tutti prima della pandemia: miglior marcatore della stagione viola e una voglia matta di segnare e giocare per i 3 punti. Poi il terribile virus – che ha contratto – che è ormai sempre più alle spalle. Dušan Vlahovic è pronto a ripartire per il finale di campionato. Ieri la Serie A lo ha celebrato come uno dei migliori talenti del nostro calcio e quest’oggi anche il Corriere Dello Sport sottolinea come il giovane serbo scalpiti per tornare in campo. Anche in allenamento trasmette forza e carica ai compagni e non vede l’ora di tornare a giocare per qualcosa che conta. Dušan riparte dagli otto gol (sei in campionato e due in Coppa Italia) fin qui messi a segno con un assist a supporto. Una serie di partite per tornare al top e far sì che tutto questo brutto periodo sia solo un lontano ricordo.