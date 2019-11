La Fiorentina pensa già a gennaio: nel mirino Florenzi e Ounas. Occhio anche a Scamacca

La Fiorentina inizia a guardare al mercato di gennaio. Il discorso con la Roma potrebbe portare a prendere in considerazione il prestito di Alessandro Florenzi. (SCHEDA) Due elementi favorevoli ai viola: la presenza di Montella, che lanciò il centrocampista in Serie A, e l’agente Lucci, che con i gigliati ha realizzato operazioni molto importanti. Occhio anche agli sviluppi del caos Napoli. Il nome di Adam Ounas, (SCHEDA) già cercato in estate, potrebbe tornare di attualità con la formula del prestito con diritto di riscatto. Inoltre piace anche Gianluca Scamacca, (SCHEDA) proprietà Sassuolo, in prestito all’Ascoli in Serie B, acquisto soprattutto in prospettiva visto che si parla di un classe 1999. Lo scrive La Nazione.

