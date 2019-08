La Fiorentina non si ferma e tratta per Raphinha e Berardi: Simeone contropartita?

Mentre Firenze stava abbracciando Ribery, la Fiorentina allungava il passo su una serie di manovre che potrebbero concretizzarsi nelle prossime ore. Raphinha e Berardi (SCHEDA) sono i candidati forti per l’attacco. Per il primo si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto, anche se lo Sporting potrebbe chiedere di inserire Simeone nell’operazione. Piace molto a Montella come Berardi, per il quale il Sassuolo chiede 30 milioni. Cholito contropartita? Neroverdi freddini. Quanto a Suso e De Paul, piste ancora aperte, ma legate all’esito delle precedenti. Lo scrive La Nazione.