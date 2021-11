La Fiorentina non evita le sconfitte con le big: qualcosa va sempre storto

Italiano ha evidenziato il problema: se non si può vincere, bisogna almeno evitare la sconfitta. Atalanta esclusa, contro le grandi per la Fiorentina è sempre andata male. La Nazione lamenta che c’è sempre qualcosa che non va, un...

Italiano ha evidenziato il problema: se non si può vincere, bisogna almeno evitare la sconfitta. Atalanta esclusa, contro le grandi per la Fiorentina è sempre andata male. La Nazione lamenta che c'è sempre qualcosa che non va, un dettaglio che non torna. Ieri è stata l'ingenuità di Milenkovic a complicare tutto, e le sostituzioni di Italiano miravano a uscire indenni dallo Stadium. Un KO arrivato in questo modo è pericoloso perché rischia di lasciare scorie pesanti nella testa dei giocatori. Vlahovic, che ha lottato per tutta la partita con De Ligt, resta davanti all'intero attacco bianconero, ma per un giorno è dietro a Cuadrado, ieri purtroppo per la Fiorentina decisivo.