La Fiorentina macina km e punti. Ottimismo, ma non è ancora finita

Il ritiro ha funzionato e la banda Iachini è riuscita a rialzarsi dopo aver toccato il fondo a Sassuolo

Quattro punti tra Verona e Juventus, dopo la cocente batosta di Sassuolo, sembravano un'utopia. E invece, scrive il Corriere Fiorentino, la Fiorentina ha ripreso a correre e a far punti in partite oggettivamente difficili, con una strategia semplice: aspettare e ripartire. La salvezza rimane ancora tutta da conquistare, dato il ritmo del Cagliari, ma la personalità sfoggiata da Vlahovic e le scelte oculate di Iachini in sede di formazione (ottimo Igor più difensivo in luogo di Biraghi su Cuadrado) lasciano ben pensare guardando alle prossime e ultime cinque partite.