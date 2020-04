La Fiorentina inizia il pagamento di Amrabat e può far scattare il rinnovo di Caceres

Questione di programmazione. Quella relativa al futuro, al mercato che verrà, che rischia di essere addirittura più semplice da schematizzare rispetto a quantoe accadrà con il campionato che l’emergenza Coronavirus continua a tenere (ovviamente) in bilico. Così, tornando al concetto di programmazione e di affari d’estate, quella di oggi è in ogni caso una giornata importante per fare il punto della situazione. Con aprile, in effetti, la Fiorentina inizia il pagamento di Amrabat (SCHEDA) che non appena si chiuderà la stagione del Verona potrà indossare la maglia della squadra viola. Aprile sarà anche il mese per far scattare la clausola per il rinnovo di Caceres che altrimenti ha un contratto in scadenza a giugno e quindi finirebbe in svincolo. Lo scrive La Nazione.