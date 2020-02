La Fiorentina ha dato una lezione a se stessa

Il Corriere Fiorentino propone in prima pagina un pensiero sulla situazione attuale della Fiorentina: un punto in più sul Genoa terzultimo, Lecce crollato in casa della Roma, il pari con il Milan sa di punto guadagnato. L’atteggiamento della parte finale di gara, lasciando perdere le polemiche per il rigore, deve far ben sperare e soprattutto deve servire da lezione, perché i ragazzi di Iachini possono giocare così anche 90 minuti. Coraggiosi dunque non solo in casi di disperata necessità, ma sempre, ogni volta che il momento di esserlo arriva, senza perdere quella prudenza che, come dice il proverbio, non è mai troppa. Se il rendimento casalingo non fosse così altalenante, la salvezza potrebbe dirsi cosa fatta…