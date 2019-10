La Fiorentina guarda già a gennaio: dai pallini de Paul e Berge fino a Tripaldelli

Su La Nazione s’inizia a pensare alle possibili mosse della Fiorentina a gennaio. Lo svincolato Hatem Ben Arfa può rappresentare un colpo di sicuro effetto per chi dovesse dargli una nuova occasione. Per alcuni nomi già accostati ai viola, come de Paul e Berge, servirà mettere a bilancio una maxi-cifra. Per l’argentino una base di trattativa sono 25 milioni in prestito oneroso per la seconda parte della stagione in corso e riscatto obbligatorio a giugno. Formula possibile anche con il norvegese. Occhio all’asse con il Sassuolo: a Montella piace Tripaldelli, si può fare, magari con cessione a gennaio e giocatore lasciato in Emilia fino a giugno.