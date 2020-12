La Fiorentina Femminile lavora per dare seguito all’impresa europea: adesso la Supercoppa

E’ fissato per oggi il ritorno agli allenamenti anche per la Fiorentina Femminile. Dopo la vittoria di Praga con conseguente qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, le ragazze di Mister Cincotta sono attese dall’importante impegno in Supercoppa Italiana, che prevede la semifinale contro il Milan per l’Epifania e, in caso di vittoria, la finale contro una tra Juventus e Roma il 10 gennaio. Quindi la testa sarà tutta alla ripresa del campionato, il 17 febbraio in casa contro la San Marino Academy, mentre per quanto riguarda la Champions sempre a febbraio si terranno i sorteggi del prossimo turno. Oramai il rischio di pescare una big è elevatissimo, tra le possibili avversarie ci sono Lione, Wolfsburg e l’Atletico Madrid dell’ex capitano Alia Guagni.

