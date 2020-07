La Fiorentina fa scudo attorno a Iachini per la serenità dell’ambiente

La Gazzetta dello Sport continua a dare per viva la pista che porta a De Rossi sulla panchina viola, nonostante la smentita arrivata ieri direttamente da Rocco Commisso (LEGGI), ma sottolinea che la scelta di difendere il proprio attuale allenatore, Beppe Iachini, è quanto mai opportuna: i calciatori devono avere un’idea di sicurezza dopo aver raggranellato solo un punto in tre partite. Evitare spifferi pericolosi, dunque, con l’intento di chiudere una stagione travagliata nel migliore dei modi e poi pensare al futuro, con la decisione finale che, come sempre, spetta a Rocco.