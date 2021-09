La Fiorentina e il centrocampo dell’imprevedibilità

Tanta scelta per la Fiorentina nel ruolo di centrocampo per questa stagione

Come scrive il Corriere Fiorentino, la Fiorentina, non avendo venduto nessuno a centrocampo, Amrabat e Duncan su tutti, si ritrova ad avere un centrocampo molto folto, formato da nove giocatori per tre ruoli. Un numero decisamente esagerato, considerando che non ha nemmeno le coppe. Questa ampa scelta però, gli permette di essere molto imprevedibile alla vigilia di ogni partita, in quanto presenti giocatori con caratteristiche di ogni tipo. Tre si lotteranno il ruolo in regia: Bianco, Pulgar e Torreira. Mentre per i ruoli di mezz'ala, i preferiti per partire titolari sono sicuramente Castrovilli e Bonaventura. Anche Maleh ha dimostrato di avere molte chance con Vincenzo Italiano in panchina. Avranno maggiormente il ruolo di subentranti Duncan e Benassi, in base alle caratteristiche che propongono, per certe partite (vedi Duncan contro il Torino).