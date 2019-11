La Fiorentina è davvero scesa in campo a Cagliari?

Sulle pagine de Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina Alfredo Pedullà mette in evidenza la brutta prestazione della Fiorentina alla Sardegna Arena ed esalta invece la partita ed il campionato fin qui disputato dal Cagliari di Maran. Per la squadra viola c’è poco da commentare se non che, nonostante l’orario ‘mattutino’ delle 12:30, fin dai primi minuti è stata ‘notte fonda’. La vera Fiorentina ieri non è mai scesa in campo o forse è rimasta a Peretola.

Non è stata l’assenza di Ribery a mandare in tilt i giocatori viola ma la superiorità dei suoi avversari, in grado di giocare un calcio bello, semplice e che incanta. La squadra di Montella invece è riuscita non giocare, sbagliando tutto quello che c’era da sbagliare: dalle scelte, l’approccio ai semplici fondamentali. L’unica lieve nota positiva è stata quella di Dusan Vlahiovic. Per il resto soltanto colpe per una figuraccia ingiustificabile.