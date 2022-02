La Fiorentina è ancora lì, nonostante tutto. Ci pensano Odriozola e compagni

La classifica sorride ancora, nonostante tutto

Dopo aver rischiato di buttare via punti per l'ennesimo errore individuale, la Fiorentina ha messo in cascina una vittoria importantissima per la classifica. La Roma, scrive il Corriere Fiorentino, fatica a mantenere un ritmo regolare, e i viola si trovano ancora lì dopo la tempesta Vlahovic. Senza gli insostituibili Torreira e Bonaventura (ieri si è visto) ci hanno pensato gli altri, uno su tutti Odriozola. Meno buone le notizie arrivate dal reparto difensivo: la Fiorentina solo una volta in questo campionato (a Udine) è riuscita a vincere segnando solo un gol. Almeno ieri, non è stata una mancanza fatale.