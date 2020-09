La Fiorentina di giovani e talenti. Per gli obiettivi veri serve un bomber

Buona la prima della ‘Fiorentina dei giovani’. Per Il Corriere dello Sport Stadio nella squadra viola c’è tanto potenziale e non è un caso che la gara sia stata decisa proprio dai più rappresentativi Chiesa e Castrovilli. I due fino a quel momento non avevano certo brillato ma è bastata una giocata per cambiare l’inerzia della partita. Con le prossime partite si inizierà a delineare e comprendere il vero obiettivo stagionale della Fiorentina. Se la squadra di Iachini vorrà galleggiare nella parte sinistra della classifica. Per un piazzamento europeo serve un invece un bomber vero con l’esperienza, i numeri ma soprattutto quella dote unica di ‘saper vedere e sentire la porta’.