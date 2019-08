La Fiorentina di Commisso si rifà il trucco: il restyling della società viola oltre il mercato e il campo

Firenze è spesso sinonimo di bellezza ed eleganza: un concetto che non è certo sfuggito alla nuova proprietà della Fiorentina targata Rocco Commisso. Il patron viola, assieme al lavoro del suo braccio destro Joe Barone pensa in grande ed il rinnovamento non passa soltanto dal campo. Come si legge questa mattina sulle pagine de La Repubblica, sono in atto grandi cambiamenti a livello di immagine in casa Fiorentina.

La proprietà infatti sta lavorando per mettere a disposizione dei propri tifosi un nuovo sito web ufficiale. Nuovo dominio di rete, un nuovo nome e nuova grafica che andranno a sostituire il sito ufficiale Violachannel.it. Un portale facile da utilizzare e trovare in rete, che disporrà di vari servizi come la geolocalizzazione per la biglietteria o il pub più vicino che trasmetterà la partita della Fiorentina. Ma non è finita qui: una nuova agenda degli eventi verrà messa a disposizione dei tifosi che diverranno sempre più protagonisti attivi. Il tutto senza tralasciare la realizzazione di una nuova “dimora” calcistica per la Fiorentina.