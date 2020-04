La Fiorentina di Commisso alla ricerca del suo Principe: la sua bandiera

Questa mattina il Corriere dello Sport Stadio analizza i profili dei tre giovani papabili campioni di cui la Fiorentina dispone nella sua rosa. Ci si interroga su chi possa diventare la vera bandiera viola dell’era Commisso tra Federico Chiesa, Gaetano Castrovilli e Dusan Vlahovic. Ognuno di loro è strettamente legato a Firenze e alla Fiorentina ma chi è il più idoneo a diventare una bandiera calcistica.

Federico venne presentato dall’ex tecnico Paulo Sousa come la bandiera del futuro della Fiorentina ormai diverse stagioni fa. Lui che ha Firenze è cresciuto calcisticamente e che ha trovato finora la sua consacrazione e le sue fortune grazie alla maglia viola.

Gaetano invece è stato cercato fortemente dalla società viola ed anche lui ha sempre manifestato grande volontà nel vestire questa maglia, tanto da passare una stagione in prestito alla Cremonese ma con l’unico desiderio di arrivare a Firenze e conquistarsi una maglia. L’eleganza non manca al numero 8 viola tanto da ricevere elogi e paragoni importanti come quello con l’Unico Dieci Giancarlo Antognoni.

E poi c’è Dusan, bomber giovanissimo che ha colpito tutti per la sua volontà e dedizioni ma soprattutto per quel mancino con cui è in grado di realizzare gol importanti.

Tutti e tre giovanissimi e con il futuro davanti a loro. Tutti e tre validi candidati ad essere la bandiera viola del futuro ma per fare ciò dovranno essere loro in primis a dimostrare di volere tale futuro. Come? Presto detto: rifiutando ogni offerta o proposta dei club che potrebbero ‘fargli la corte’. Per Firenze e la Fiorentina dovranno imparare a sapere dire di no e non cedere alle tentazioni di mercato per legarsi a lungo alla maglia viola proprio come fece il Capitano Giancarlo Antognoni.