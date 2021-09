La Fiorentina cresce grazie alle (ex) seconde linee. E l’alchimia funziona

A Bergamo l’unico volto nuovo rispetto all’anno scorso era quello di Torreira

Così La Gazzetta dello Sport parla dei viola visti in questo inizio di stagione. I comprimari, o addirittura esuberi, che diventano titolari e protagonisti. A Bergamo la Fiorentina la Fiorentina aveva un solo volto nuovo, cioè Torreira, e molti elementi che durante la scorsa stagione erano ai margini. La rosea cita Terracciano, Venuti ("eterna alternativa di qualcuno più bravo"), Igor ("montagna brasiliana col carattere da tedesco"), Duncan, Sottil e Callejon come ex seconde linee che Italiano ha rigenerato. Le rotazioni ora coinvolgono tutti, buona concorrenza.