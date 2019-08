Come riporta Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina sulle proprie pagine, la Fiorentina continua a monitorare la situazione legata al difensore del Torino Kevin Bonifazi. Il centrale difensivo, che nelle ultime stagioni era in prestito alla Spal di Semplici, piace molto in casa viola e rappresenterebbe il profilo ideale per rafforzare la propria difesa: grande presenza fisica, duttilità nel coprire il centro destra e il centro sinistra senza dimenticare che è un classe ’96 e conta già 7 presenze nella Nazionale Under 21. Anche la Spal vorrebbe trattare con il Torino per Bonifazi ma la Fiorentina oggi, grazie al lavoro della nuova dirigenza, ha sicuramente un appeal maggiore.

– LA SCHEDA TECNICA DI BONIFAZI