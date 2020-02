Come riportato da Repubblica nella sua edizione fiorentina, sui 29 punti conquistati in classifica i Viola hanno strappato un terzo del bottino (10 su 29) contro le big. Fino ad ora la compagine gigliata ha dato il meglio di sé contro le squadre di grosso calibro, raccogliendo punti e dando vita a partite spettacolari. Ne sono un esempio le vittorie con Milan e Napoli o i pareggi di prestigio sempre contro i rossoneri, la Juventus, l’Inter e l’Atalanta. Giocatori di gamba, dalle particolari caratteristiche offensive, come Chiesa, Castrovilli e Lirola sono maggiormente incisivi quando hanno spazio per correre e far male alle difese. La profondità è una componente fondamentale molto più difficile da trovare quando si affrontano piccole o medie, quest’ultime maggiormente difensiviste. Dopo il pareggio guadagnato contro il Milan, la squadra lavorerà con Iachini per continuare il proprio percorso di crescita ricercando nuove possibili varianti tattiche. Alla ripresa del campionato servirà una svolta per allontanarsi dalle zone calde della classifica.