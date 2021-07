La Fiorentina come l’Italia di Mancini. Il progetto giovani Viola

Tanti Primavera nel pre-ritiro della Fiorentina

Il CT Roberto Mancini ha tracciato una strada che si è dimostrata di sicura affidabilità e, soprattutto, vincente, lo scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi. La sua nazionale è un trionfo di gioventù, coraggio e sfacciataggine. Ecco perché la Fiorentina ha deciso di fare suoi questi ingredienti. Vincenzo Italiano, infatti, vuole studiare da vicino i talenti della Primavera Viola. Vittorio Agostinelli, Alessandro Bianco e Christian Dalle Mura andranno certamente a Moena per il ritiro della prima squadra. Ma non sono i soli baby-calciatori convocati per questo pre-ritiro. Ci sono anche il centrale Filippo Frison e il terzino Gabriele Ferrarini fra gli italiani. Presenti anche gli stranieri Dimo Krastev, regista bulgaro e l'attaccante rumeno Louis Munteanu. "Tocca a loro, adesso, provare a prendersi il palcoscenico."