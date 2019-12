La Fiorentina ci prova, ma non basta: non può permettersi le assenze di Chiesa e Ribery

La Gazzetta dello Sport commenta così la sconfitta della Fiorentina contro la Roma per 4-1:

La Roma non vendica, a livello numerico, la disfatta per 7-1 nel quarto di Coppa Italia di quasi un anno fa. Ma il 4-1 inflitto ai viola è comunque un successo importante che consolida la zona Champions e allunga la striscia positiva: 4 vittorie e un pareggio. La squadra di Fonseca in questo momento riesce a sommare la qualità dei suoi talenti (Zaniolo e Pellegrini, gol e tante giocate importanti), la personalità di un bomber come Dzeko (rete e assist) e un progetto tattico che è nel segno del bel calcio. I giallorossi alternano momenti di tiqui-taka a micidiali contropiedi. Tutto con grande qualità. E’ una Roma che può solo crescere e che, altro dato positivo, porta al gol tantissimi giocatori. Un avviso ai naviganti di area scudetto. E la Fiorentina? Non ripete il miracolo Inter. Ma comunque ci ha provato. Almeno per un’ora. L’assenza contemporanea di Ribery e Chiesa è un handicap che la Fiorentina di oggi non può permettersi. Le vacanze obbligheranno Commisso a valutare lo scenario a 360 gradi. Montella è sempre più in bilico, si gioca tutto in queste ore. In ogni caso serviranno rinforzi più o meno in ogni reparto. E di grande qualità per evitare che la Fiorentina scivoli in zona retrocessione. Ha fatto 1 punto nelle ultime 6 gare.