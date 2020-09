Secondo Tuttosport, la Fiorentina si starebbe guardando intorno, possibilmente per cercare di portare a Firenze giocatori di qualità. I gigliati avrebbero chiesto informazioni a Raiola per Marcos Thuram(LA SCHEDA), l’attaccante piace in particolar modo se dovesse salutare Chiesa. Intanto, i gigliati ripensano anche a Rodrigo De Paul (LA SCHEDA), centrocampista dell’Udinese.

-> TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA