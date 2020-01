La Fiorentina attende e punta, tra gli altri, anche Fofana. Il punto su Amrabat

Anche La Nazione è sicura: le mosse di mercato della Fiorentina si concretizzeranno durante la prossima settimana, per mettere pressione alle società con cui i viola stanno trattando. Il riferimento è alla trattativa per Duncan (SCHEDA), ma anche a quella per Bonifazi e Meité con il Torino. Nessun gioco al rialzo per i dirigenti gigliati.

L’Udinese, dopo i contatti per Samir, potrebbe essere la bottega giusta: Fofana (SCHEDA) è il nome giusto, o per lo meno uno dei giocatori che Iachini gradirebbe. Per Juan Jesus (SCHEDA) la Roma alla fine dovrebbe accettare il prestito oneroso per 6 o 18 mesi, per un costo complessivo al riscatto di non più di 6 milioni. Amrabat (SCHEDA)? Due possibilità: fare un’offerta maggiore di quella del Napoli (30 milioni), oppure affidarsi al giocatore, sperando che faccia leva sulla propria preferenza. Per Politano (SCHEDA), i viola restano sullo sfondo, pronti ad approfittare di nuovi rallentamenti nella trattativa fra Inter e Roma con una richiesta di prestito con diritto entro 6 mesi.