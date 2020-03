La Fiorentina attacca: vuole anticipare la riunione di Lega

Evitare un altro caso simile o uguale a Udine. La Fiorentina vuole anticipare i tempi per la riunione di Lega di mercoledì e vuole misure eque, scelte condivise e soprattutto chiare, senza distinzione e/o importanza delle partite. Il riferimento, nemmeno troppo velato, va a Juve-Inter il cui rinvio ha condizionato anche le altre gare che si dovevano disputare a porte chiuse. Come scrive La Nazione la posizione viola è chiara: la salute prima di tutto, ma serve governare con regole precise per non far perdere di credibilità il campionato e rischiare di falsarlo nei suoi valori.