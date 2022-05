La Fiorentina alza il volume: con le casse moltiplica l’incitamento dei tifosi

La Fiorentina si avvicina all'Europa anche grazie all'aiutino della tecnologia audio

La trovata della Fiorentina ha sorpreso tutti l'altro ieri: le casse piazzate sotto la Ferrovia per amplificare i cori provenienti dall'altra parte dello stadio hanno reso l'intero impianto una bolgia e sovrastato i 2mila tifosi giunti da Roma. L'entusiasmo generato ha trascinato la squadra in campo, e adesso, scrive il Corriere Fiorentino, c'è da aspettarsi una massiccia presenza viola a Genova, oltre ovviamente ad uno stadio pieno per il giorno di Fiorentina-Juventus, ultima giornata che potrebbe essere anche ininfluente se i viola dovessero battere i blucerchiati e il Milan avere la meglio sull'Atalanta.