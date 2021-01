La Fiorentina alla ricerca di rinforzi, ecco i due identikit che servono ai viola

In questo momento la Fiorentina non ha fretta, lo afferma Prandelli e lo conferma nei fatti Pradè, che sta pensando alle uscite come da richiesta del suo allenatore. Il DS sa che i ruoli da coprire sono due, ossia un tattico di centrocampo e una spalla per Vlahovic, come scrive La Nazione. I singoli viola continuano ad avere mercato e a generare ipotetiche plusvalenze, vedi Kouamé, ma il gruppo della Fiorentina si sta svalutando e bisogna invertire il trend. Per la mediana, serve un giocatore multiruolo, non solo regista, in grado di pulire il gioco ed affiancare Amrabat come faceva Veloso al Verona. Uno come Torreira, per tornare a vecchi pallini di mercato. Invece l’identikit dell’attaccante ha le fattezze di Caprari, anche se non deve essere necessariamente lui: all’occorrenza esterno, trequartista e centrale. Non facile, ma il deficit di fiducia si colma anche e soprattutto così sul mercato.

Tutti i nomi trattati dalla Fiorentina a questo link