La Fiorentina affila gli artigli: le battaglie in Lega della società viola

I fronti sui quali la dirigenza viola è attiva non sono pochi e richiedono attenzione

Oggi su La Nazione leggiamo dei temi che la Fiorentina vuole rendere di rilievo in Assemblea: il ritorno del tifo negli stadi, la lotta agli eccessivi guadagni dei procuratori, il fairplay finanziario. I viola si oppongono con fermezza all'ingresso di fondi che comporterebbero ulteriori indebitamenti in Serie A, e sostengono l'idea del salary cap per gli stipendi dei club di massima serie e l'abbattimento dei costi per le commissioni agli agenti, sempre pagati senza dilazioni dalla dirigenza gigliata.