La Fiorentina accelera per Suso. Pradè e Barone vogliono chiudere entro questa settimana

Per il Milan la cessione di Suso (LA SCHEDA) non ha veti particolari, e se se qualcuno si farà avanti offrendo fra i 30 e i 35 milioni i dirigenti rossoneri sono disposti a parlarne nonostante la clausola da 40. Così La Gazzetta dello Sport parla dello spagnolo come possibile colpo dell’estate viola, visto che la Fiorentina è alla ricerca di un fantasista da affiancare a Chiesa e Boateng: l’ex Liverpool è l’ideale per Montella, che lo ha esaltato in rossonero, e i viola sono convinti di poter far leva sul feeling tra giocatore e allenatore per superare Lione e Roma, altri club interessati. Da oggi ogni giorno è buono per l’accelerata: Barone e Pradè vogliono completare la rosa prima dell’inizio del campionato e l’intenzione è di chiudere entro questa settimana. Con Suso o con chi deciderà di sposare il progetto di Commisso.