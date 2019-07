La Fiorentina accelera: 5-6 acquisti entro il 10 agosto

Come scrive Luca Calamai su La Gazzetta dello Sport, il mercato della Fiorentina entra nella fase 2. La volontà è quella di piazzare cinque-sei colpi entro il 10 di agosto. Di questi, almeno due saranno elementi di fascia alta. È stato proprio Rocco ad accendere la miccia. Il patron ha due obiettivi in testa: alzare il livello (la volontà era e resta quella di riconquistare subito l’ Europa) e dimostrare a Chiesa che il nuovo progetto è di alto profilo. Tutto questo alla vigilia del faccia a faccia con il padre-procuratore Enrico. L’arrivo di giocatori importanti potrebbe convincere il gioiello viola ad accettare l’allungamento del contratto e il ruolo di uomo-immagine di una squadra che ha ritrovato la voglia di pensare in grande.