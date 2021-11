La Fiorentina a Empoli sogna in grande: è il momento di accelerare

Sulla carta il calendario ora è più agevole: la Fiorentine deve approfittarne

E' il giorno di Empoli-Fiorentina , gara in programma alle 15. Repubblica Firenze presenta così la sfida del Castellani. L'articolo integrale nel quotidiano in edicola:

"Adesso che il calendario almeno sulla carta pare più agevole, è tempo di accelerare. Di correre provando a tenere alto il ritmo. A partire dalla sfida di questo pomeriggio ( ore 15) quando al Castellani la Fiorentina sfiderà l’Empoli in una gara tutta toscana che vedrà un esodo di tifosi viola ( attesi in tremila) come non si vedeva da tempo e nonostante le restrizioni causa Covid. La vittoria col Milan, prestigiosa e ottenuta senza mezza difesa titolare e tra tante altre difficoltà (vedi l’assenza dal primo minuto di Gonzalez), ha caricato un gruppo già in fiducia e con una identità chiara. Merito anche del suo allenatore Vincenzo Italiano, che adesso però non vuol correre il rischio di farsi travolgere da un eccessivo entusiasmo o dalla smania di raggiungere obiettivi al momento davvero complicati.