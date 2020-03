La Figc assicura: il campionato sarà concluso

La Serie A si ferma almeno fino al 3 aprile. Oggi dalle 14 in conference call si terrà il Consiglio federale straordinario. Come scrive La Stampa, la Figc rassicurerà i club sul fatto che la stagione arriverà al traguardo, non più il 24 maggio, data prevista per l’ultima giornata, ma un po’ più in là. Quanto è difficile dirlo perché la sensazione che il tema diventi d’attualità anche altrove in Europa è fondata e, se così dovesse accadere, toccherebbe all’Uefa cercare una soluzione ridisegnando un calendario con poche finestre se non create dallo slittamento degli Europei.