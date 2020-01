La Faina, il Toro Scatenato e il Sinistro magico. Quanta qualità per l’attacco viola

Ecco il focus da parte di Stadio sui giovani attaccanti della Fiorentina che rappresentano il sogno di Firenze. La Faina, Cutrone, è un uomo che vive per il gol, il centravanti tanto atteso di cui aveva bisogno la Fiorentina, e infatti appena messi gli scarpini è arrivato un gol da attaccante puro, quello messo a segno contro l’Atalanta. Cutrone è carico e pronto a ripetersi contro il Genoa. Il toro scatenato, Federico Chiesa, ha dimostrato da subito di essere un trascinatore, un attaccante capace di spaccare le partite. A Napoli è arrivata la risposta che serviva da Federico che negli ultimi mesi complici acciacchi e condizione mentale controversa avevamo compromesso le sue ultime prestazioni gettando nel baratro la Fiorentina. Il sinistro magico, Vlahovic, che festeggerà i 20 anni martedì prossimo, è sicuramente la ciliegina del giovanissimo attaccante viola. Nell’anno della sua consacrazione, il predestinato serbo si è reso da subito protagonista quano quest’estate al debutto in Coppa Italia dove decise il passaggio del turno viola con una doppietta al Monza. Adesso vuole prendersi la scena anchecampionato dove dopo un’altra doppietta a Cagliari in campionato, poi ha «iberat» il suo sinistro p rima contro l’Inter per un pari fondamentale, infine proprio a Napoli per la vittoria. E’ questo il giovane attacco che può far sognare i fiorentini che magari potranno vedere all’opera i tre beniamini già da sabato viste le prove fatte da Iachini in settimana.