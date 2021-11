La direttiva sul mercato: rinforzi italiani o stranieri che giocano già in A

Servono pedine che possano essere impiegate senza bisogno di un periodo di rodaggio

Rinforzi italiani o stranieri che giochino nel nostro campionato: La Nazione scrive che è questa la linea guida della Fiorentina per il prossimo mercato di riparazione. Troppi i rischi di inciampare sui problemi dell’inserimento in corsa. Berardi e Scamacca (con Orsolini e Borja Mayoral da tenere sempre presenti) restano attuali. Rinforzi pronti all’uso per affrontare il girone di ritorno; e la classifica, già interessante ma migliorabile con i prossimi incroci, potrebbe dare una mano. L’arrivo di Commisso sarà importante come non mai. A giugno la Fiorentina incasserà 40 milioni più bonus dalla Juventus per il trasferimento di Chiesa, e sarebbe allora che i viola vorrebbero far partire Vlahovic. Ma il rischio, continuando su questi ritmi, è che si scateni sul serbo un'asta internazionale.