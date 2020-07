La diplomazia al lavoro: Pradè parlerà con Wahiba per convincere Ribery a restare

Caviglia dolorante, umore nero, ma la Fiorentina farà di tutto per convincere Franck Ribery a cambiare idea. Dopo il furto che ha devastato la sua villa di Bagno a Ripoli e lo sfogo social, il francese – scrive La Gazzetta dello Sport – ha apprezzato molto l’affetto dei dirigenti e di tutta la squadra, ma il dubbio se restare o andarsene resta. La diplomazia viola è al lavoro, a partire da Rocco Commisso che ha subito telefonato all’ex Bayern (ma non si è parlato di addio) e Daniele Pradè, l’uomo che ha confezionato l’operazione la scorsa estate. Nei prossimi giorni il ds viola cercherà di rasserenare la moglie, Wahiba, una figura chiave nelle scelte di Franck. Ma senza la piena disponibilità del calciatore, andare avanti non si potrà andare avanti.