La difesa viola a lezione di concentrazione da Quarta, ormai punto fermo

Lucas Martinez Quarta è stato fra i pochi a salvarsi nella gara di Udine, la quinta consecutiva da titolare per lui. La Fiorentina si fida del suo nuovo centrale, concentrato come non lo sono stati i suoi compagni di reparto più “esperti”. Zero distrazioni di mercato, Quarta ha un contratto fino al 2025 e rappresenta il futuro della Fiorentina. C’è da risolvere la tendenza a farsi ammonire un po’ troppo, in undici gare tre gialli e un rosso, quest’ultimo rimediato proprio un girone fa all’Olimpico. Lo stesso stadio che rappresenta la svolta per il suo impiego da titolare, dopo che anche il CT Scaloni ne ha fatto un punto fermo per la sua Argentina. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.