La difesa ha alzato il muro con Caceres: la Fiorentina si gode un altro svincolato di lusso

Martin Caceres ha portato stabilità alla difesa. Su di lui si concentra il Corriere Fiorentino. Con 17 palle recuperate (miglior dato della sfida) l’uruguaiano è stato uno dei protagonisti della terza vittoria consecutiva. La Fiorentina si gode un altro svincolato di lusso, oltre Ribery. Già, perché esattamente come per il francese anche Caceres ha spazzato via qualsiasi scetticismo con la tipica grinta sudamericana, quasi che gli ultimi anni fossero stati solo una parentesi.